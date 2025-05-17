Суббота, 17 Мая 2025 13:56

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 19 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11։00-17։00 жилые дома 11, 13 на улице Амиряна, жилые дома 3, 3а на улице Кохбаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 30, 32, 34, 34а, 36 на улице Абовяна, жилые дома 7, 9 на улице Московяна, частные дома 76-84 на переулке Саят-Нова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абонент (не являющийся жильцами) КРОУ РА на улице Саряна 22, здание “Айпост” односторонне на улице Саряна 22 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома 1-59 на улице Руставели, 1-19 на улице Фрика, 1, 2, 12 на улице Тапарашрджикнери, 1-9 на улице Сурб Ованнес и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Арабкир Еревана:

11։00-17։00 частные дома 58-115 на 2-ом переулке Папазяна,частные дома 86-104 на улице Амо Сагяна;

административный округ Канакер- Зейтун Еревана:

11։00-17։00 жилые дома 117-117/2 на улице Саркавага, частные дома 56-103 на улице Саркавага, жилые дома 3/14-7 на Тбилисском шоссе, частные дома 5-300 в кв. “Канакер ГЭС”, 2-ой переулок Малхасянц, частные дома 21-62 на улице Гоголя;

административный округ Ачапняк Еревана:

10։00-16։00 жилые дома 14, 15 на улице Назарбекяна и школа N22;

административный округ Малатия-Себастия Еревана:

10։00-16։00 улица Кургиняна, жилые дома 4, 6 на переулке Кургиняна;

административный округ Эребуни Еревана:

10։00-16։00 частные дома на улице Гаджегорцнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на улицах Нубарашен, Давид Бек и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Шенгавит Еревана:

10։00-16։00 частные дома на улице Кашегорцнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 27/1, 27/2 на улице Г. Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 дома 93, 93/А на улице Арагаца, частные дома на улицах Арагаца, Гарибджаняна, Кохба и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10։00-11։30 частично село Азатаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-12։00 село Нор Харберд, частично село Мармарашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-13։00 село Ехегнаван; частично село Покр Веди и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); компании “Тим Телеком”, “Вива Армения”, “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди;

11:00-15:00 частично села Азатаван, Арбат, Аргаванд, Геганист, Гетапня, Паракар, Хачпар, Таиров, Гукасаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00-14։00 частично улицы Маркса, Ачаряна, Араза, Исакова, Дуряна, Орбели, Огостоси 23 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично улицы Алавердяна, Зоравара Вардана, Момика, Чалабяна в городе Ехегнадзор;

10։30-13։30 частично Джермукское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Джермук;

в Котайкской области:

10։00-16։00 жилые дома 1-7 в 7-ом квартале и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

10։30-13։30 улицы Туманяна, Андраника, частично улица Ханджяна в селе Прошян, улицы Паруйра Севака, Баграмяна, Тевосяна, Ахбюрака, Арохчаранаин и частично улица Ареванян в селе Нор Гехи; частично улицы 4, 8, 9, 3, 7, 5, 12, 10, 14, 15 в селе Арзни; частично улицы 2, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 4, 16, 18 в селе Канакераван;

11։00-14։00 кварталы “Маяк”, “Банаван” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Джрвеже;

11:00-16։00 частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы 4, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38, воинская часть СНБ и МЧС в селе Зовуни; квартал “Коюхи” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Нор Гехи; община Арзни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично город Бюрегаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Бюрегашох”, “Голден Флауэр”, “Арзни Экспресс”, ‘Вьяк”, “Эй Эл Ти”, ‘Арзни Груп”, “Лусима”, “Е/Г Арохчаран”, центр пластической хирургии и СПА “Арзни Эстетика”, зона отдыха, Ч/П “К. Погосян”, “А. Агаронян”, “Нарек 95”, собственники “М. Арутюнян”, “Нарек Аракелян”, “В. Манукян”, ‘В. Акобян”, “Коюхи”, ‘Мано”, кварталы “Санатория”, ‘Хачмерук”, ‘Геташен”, ‘Сарнаран”, “Герезманнер”, “Гюхапетаран”,

11։00-17։00 квартал ‘Сараландж” в городе Абовян; частично село Дзорахбюр, частично кварталы “Дурян”, “Терян” в Ариндже; улицы Аринджа 1,2, 3, 4, 6, 8, 14, 26, 24, улицы Дзагаванк, Маштоца, Мнацаканян, Айк Гаспарян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), автостанция “Юсисаин”, а также прилегающие абоненты-жильцы и абоненты (не являющиеся жильцами) в Ариндже;

в Гегаркуникской области:

09:30-11:00 населенный пункт Кутакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-16։00 частично город Чамбарак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично населенный пункт Геговит;

11։00-14։00 села Шорджа, Артаниш и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:30 населенный пункт Еранос полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13:00-14:00 населенные пункты Еранос, Вардадзор, Дзорагюх, Цаккар, Цовасар, Личк, Неркин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14:00-15:00 населенные пункты Золакар, Астхадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

12։00-16։00 частично Тбилисское шоссе и частично улица Парз Лич в городе Дилижан; село Техут;

в Лорийской области:

10:00-12:30 улицы Кирова, Ереванян, 1-ый, 2-ой кварталы в городе Ташир;

13։00-15։00 улицы Шираза, Гетапня и 1-ый квартал в городе Ташир; жилые дома 2, 4, 6, 7 на улице Нжде в городе Ванадзор;

15։30-17։00 улицы Кирова, Ереванян и 14-ый квартал в городе Ташир; улица Гукасян полностью в городе Ванадзор;

10:00-13:00 частично улица Еритасардакан в городе Степанаван;

14:00-17:00 частично улицы Нансена, Гарегина Нжде, Максима Горького в городе Степанаван;

11:00-17:00 села Артагюх, Хнкоян, Лусахбюр, Парни, Цахкабер;

09։30-11։00 улицы 1, 3, 4 села Ваагнадзор;

в Ширак ской области:

1 1 : 00 - 17 : 0 0 здание суда города Маралик, медицинский центр, здание военного комиссариата, кварталы “Шираз”, ‘Нор”, 2, “Екехеци”, супермаркет “Циран”, газозаправочные станции Дзоракапа и Маралика в городе Маралик, села Ланджик, Караберд, Дзитанков в Анийском регионе;

в Сюникской области:

10:00-11:30 село Горис;

10:00-12:00 телестанция села Хнацах;

12:00-15:30 улицы Маштоца, Анкахутяна в городе Горис;

14:00-15:00 “Орбита” в селе Арташен.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.