Суббота, 17 Мая 2025 12:58

АрмИнфо. Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян поблагодарил уже бывшего министра иностранных дел Канады Мелани Джоли за укрепление армяно-канадских отношений, а также поздравил ее со вступлением в должность министра промышленности Канады.

<Дружба и личная приверженность могут стать важной движущей силой в развитии двустороннего партнерства, и, очевидно, так было в течение последних нескольких лет между Арменией и Канадой.

Я искренне благодарю Мелани Джоли за укрепление и придание большей значимости сотрудничеству между нашими странами.

Желаю Вам дальнейших успехов в новой должности министра промышленности Канады>, - написал он в соцсети Х.