Суббота, 17 Мая 2025 12:57

АрмИнфо. Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян поздравил Аниту Ананд со вступлением в должность министра иностранных дел Канады.

<Мои самые теплые поздравления и наилучшие пожелания Аните Ананд в связи с назначением на должность нового министра иностранных дел Канады. Поскольку мы придаем большое значение отношениям с Канадой, я с нетерпением жду совместной работы для дальнейшего укрепления партнерства, у нас есть прочная основа во многих областях, представляющих взаимный интерес>, написал он в соцсети Х.