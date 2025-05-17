Суббота, 17 Мая 2025 12:24

АрмИнфо. Делегация Комитета по правилам, этике и иммунитетам Парламентской ассамблеи Совета Европы во главе с украинским делегатом Сергеем Власенко 17-21 мая посетит Армению.

Как говорится в распоряжении и.о. спикера НС Армении Акопа Аршакяна, делегацию встретит председатель парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян.