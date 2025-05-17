Суббота, 17 Мая 2025 12:19

АрмИнфо. В Тиране премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и президент Французской Республики Эммануэль Макрон обсудили вопросы двусторонней повестки дня, а также коснулись региональных и международных развитий.

Как сообщает пресс-служба армянского кабмина, в ходе встречи собеседники высоко оценили динамичное развитие армяно-французских отношений, подчеркнув, что контакты на высоком уровне и конструктивный политический диалог способствуют расширению сотрудничества в представляющих взаимный интерес сферах.

Была подчеркнута важность подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и осуществления продолжительных и последовательных шагов в этом направлении. Президент Макрон подчеркнул непоколебимую поддержку Францией мирного процесса, отметив, что стабильность и безопасность на Южном Кавказе имеют жизненно важное значение для общего регионального сотрудничества.

Состоялся обмен мнениями относительно вопросов дальнейшего углубления отношений Армения-Европейский союз, а также продвижения повестки демократических реформ в нашей стране..