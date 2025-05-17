Суббота, 17 Мая 2025 12:14

АрмИнфо. В Тиране состоялась встреча премьер- министров Армении и Чехии Никола Пашиняна и Петра Фиалы.

Как сообщает пресс-служба армянского кабмина, собеседники подчеркнули важность обеспечения продолжительности политического диалога между Арменией и Чехией, а также углубления экономического сотрудничества.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся партнерства Армения-ЕС и его дальнейшего развития.

Пашинян представил собеседнику региональные развития и шаги правительства Армении для установления стабильности и мира в регионе, в том числе цель и принципы программы <Перекресток мира>.

Собеседники еще раз подтвердили приверженность развитию двусторонних связей.