Пятница, 16 Мая 2025 20:38

АрмИнфо.Франция полностью поддерживает Армению и Азербайджан на пути к подписанию мирного соглашения. Об этом в своем выступлении на 6-м саммите Европейского политического сообщества в Албании заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

<Я верю, - цитируют Макрона Телеграмм-каналы, - что все между Арменией и Азербайджаном завершится подписанием мирного договора, и хочу сказать Николу (Пашиняну) и Ильхаму (Алиеву), что мы полностью поддерживаем вас на пути к подписанию этого соглашения>, - отметил президент Франции.