Пятница, 16 Мая 2025 20:35

АрмИнфо. Помимо назначения нового в.и.о. директора, в школе Мердзавана должны работать представители инспекционного органа, педагогико-психологического центра и др. Подобное мнение журналистам выразила министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян в беседе с журналистами.

Она отметила, что назначение на должность главы школы в прерогативе губернатора области, однако профильное ведомство активно вовлечено в обсуждения данного вопроса. <Потому что новый директор должен иметь необходимый опыт, навыки, чтобы на месте правильно управлять ситуацией и находить верные решения>, - сказала министр.

Андреасян выразила надежду, что за период летних каникул удастся найти должного кандидата. Со следующего года в школе Мердзавана, по словам главы МОНКС, будет создана здоровая и безопасная среды, чтобы и учитель и ученик чувствовали себя защищенными и уделяли внимание образовательному процессу.

Причиной произошедшего, по мнению Андреасян, является следствие несвоевременного реагирования на возникающие проблемы в школе, отсутствия коммуникации или ее ненадлежащий уровень, отсутствие работы с родителями и т.д.

Напомним, что днями ранее в сети распространились видеокадры со школы Мердзаван (община Паракар, Армавирская обл.), где учащиеся школы освистывают учителя истории за определенные высказывания, по их словам, <пропагандирующие любовь к туркам>. К бойкоту учителя присоединились директор школы и ряд родителей. Сам педагог опровергает эти заявления, утверждая, что это организованная против него травля, которая началась еще в марте.