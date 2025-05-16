Пятница, 16 Мая 2025 20:31

АрмИнфо.Team Telecom Armenia приглашает вас совершить путешествие во времени - единственный в регионе Музей связи станет частью самых музейных дней в году.

В частности, 17 мая - в Ночь музеев и 18 мая - в Международный день музеев посетители Музея связи получат возможность узнать об эволюции телекоммуникаций в Армении и увидеть образцы средств связи, использовавшихся в разные эпохи: от XIX века до современных цифровых средств фиксированной, мобильной и интернет-связи.

Музей обещает своим гостям незабываемые впечатления, поскольку посетители смогут не только исследовать представленные экспонаты, но и в сопровождении профессионального гида познакомиться с технологическими достижениями, протестировав работу различных устройств, которые исчисляются несколькими десятилетиями.

Музей функционирует по адресу пр. Азатутюна 24/1, график работы с 15:00 до 21:00.

Помимо праздников, Музей открыт для посетителей, интересующихся историей связи, и в другие дни. Для его посещения необходимо заранее зарегистрироваться по телефону 010410410 или написать на эл.адрес: [email protected]. Вход свободный.

Отметим, что ОАО ''Телеком Армения'' (бренд: Team Telecom Armenia) - армянская компания, занимающая лидирующие позиции в сфере телекоммуникаций и информационных технологий в стране.

Являясь наследником первой телекоммуникационной сети в Армении, компания имеет 100-летнюю историю предоставления услуг в этой сфере. Благодаря сочетанию богатого опыта и современных технологий, Team предоставляет надежные и инновационные услуги как индивидуальным, так и корпоративным клиентам.

Целью Team Telecom Armenia является предоставление высококачественных телекоммуникационных услуг всем жителям Армении. Для достижения этой цели компания постоянно модернизирует и переоснащает мобильные и фиксированные сети, запускает новые международные каналы, что также повышает уровень надежности и безопасности интернета в Армении.