Пятница, 16 Мая 2025 17:44

АрмИнфо. 16 мая в Армении отмечается День студентов и молодежи. Вскоре ряды армянских вузов пополнятся будущими студентами, профессиональную ориентацию которых поддержали не только семья и школа, но и финансовые и неправительственные организации.

Долгосрочная поддержка молодежи АраратБанком вылилось в тесное сотрудничество с «Домом студента», руководствуясь принципами регионального развития и децентрализации социальных программ.

Сотрудничество началось с реконструкции библиотеки «Дома студента» и пополнения книгохранилища, а продолжилось финансированием лагеря профессиональной ориентации. АраратБанк уже второй год финансирует лагерь «Горизонт», и на протяжении всех этих лет специалисты банка регулярно делятся своими профессиональными знаниями с воспитанниками «Дома студента» в рамках различных встреч.

Миссия АраратБанка — поддержка инициатив, которые приносят реальные изменения в общество. Наше сотрудничество с «Домом студента» на протяжении многих лет показывает, что раскрытие потенциала молодых людей и развитие их лидерских качеств может стать поворотным моментом как для их индивидуальной карьеры, так и для нашего общества в целом», — отметила Анна Аллахвердян, руководитель отдела координации программ по коммуникациям и социальной ответственности АраратБанка.

Как превратить будущего студента в будущего лидера

Вскоре при поддержке АраратБанка Лагерь развития лидерских навыков «Горизонт» общественной организации «Хзор Митк» (Мощный ум) откроет свои двери для более 80 молодых людей из регионов и вынужденных переселенцев из Арцаха. Незабываемые вечера, дискуссии у костра, интересные игры, но не только. «Горизонт» — это образовательный лагерь, и если игра, то на развитие критического мышления, если проблема, то на ее глубокое изучение. Лагерь «Горизонт» дает возможность развить лидерские качества, критическое мышление и навыки сетевого общения, одновременно воспитывая социальную ответственность по отношению к своему сообществу и родине.

«Идея родилась во время региональных визитов и межрегиональных мероприятий. Работая с молодежью, мы заметили, что они, не имея достаточных связей и возможности выехать из сельской среды, часто выбирают профессии, не будучи знакомыми с возможностями многих других сфер, особенно направления STEM. Чтобы решить эту проблему, при поддержке АраратБанка с 2021 года мы реализуем различные программы: лагеря профессиональной ориентации и лидерства. В этой среде дети получают возможность познакомиться друг с другом, а также с различными специалистами, бизнесменами и учеными. В результате они в дальнейшем выбирают профессию более осознанно и уверенно.

Лагеря «Горизонт» — это семидневные интенсивные программы, в ходе которых мы развиваем у детей лидерские качества и пропагандируем патриотизм», — отметил президент общественной организации «Хзор Митк» Мгер Мкртчян. Инвестиции АраратБанка в построение образовательного и инновационного будущего молодежи продолжаются. В этот раз в течение семи дней молодые люди получат возможность принять участие в семинарах, спикерами которых выступят лучшие руководители в различных областях. Молодые люди откроют для себя профессии будущего, создавая новые связи, участвуя в командных обсуждениях и генерируя новые идеи.