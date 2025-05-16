Пятница, 16 Мая 2025 17:37

АрмИнфо. В Тиране премьер-министр Никол Пашинян встретился с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Калас.

Как сообщает пресс-служба премьера РА, собеседники обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего развития сотрудничества Армения-Евросоюз и текущей повестки дня. Стороны выразили удовлетворение происходящими процессами, направленными на последовательное развитие отношений, и отметили, что активные контакты на высшем уровне придадут новый импульс совместным программам.

Никол Пашинян и Кая Калас также обменялись мнениями о переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном и подчеркнули важность подписания мирного соглашения на благо стабильности и сотрудничества в регионе.