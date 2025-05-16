Пятница, 16 Мая 2025 17:15

АрмИнфо. Платформа Eventhub уже доступна в мобильном приложении Америабанка MyAmeria, благодаря чему процесс приобретения билетов на мероприятия стал еще быстрее, проще и удобнее. Eventhub предлагает оптимизированные решения для выбора мест и организации продажи билетов. Интеграция платформы Eventhub в приложение MyAmeria была реализована в рамках партнерства с «Динно», дочерней компанией Америабанка.

Отметим, что Eventhub предлагает многочисленные привилегии и скидки держателям карт Америабанка. За каждый билет, приобретенный через приложение, клиенты получат промокод и возможность принять участие в розыгрыше более 300 подарков на общую сумму свыше 50 миллионов драмов в рамках проекта «Моя Америя, моя семья». Этим привилегии для клиентов Америабанка не ограничиваются. Они будут представлены в приложении.

«Присутствие в MyAmeria дает нам уникальную возможность быть еще ближе к нашим пользователям, предложить им более доступный и простой способ покупки билетов на мероприятия. Это важный шаг на пути к оказанию цифровых услуг, поскольку мы первыми на рынке предлагаем возможность делать выбор и производить оплату одним кликом, на одной платформе. Мы рады, что Eventhub продолжает уверенно двигаться вперед, становясь цифровым партнером и советчиком для любителей культурно-развлекательных мероприятий», – отмечает Элла Агабабян, менеджер по продукту Eventhub.

За почти два года активной работы Eventhub сотрудничал с более чем 250 организаторами мероприятий в Армении и за границей. На платформе представлены мероприятия с участием артистов и музыкальных коллективов, известных на национальном и международном уровнях: от ереванских концертов Дженнифер Лопес и Macan до уникальных концертных программ Государственного симфонического оркестра Армении «Симфонический рок», «Симфонический Джексон», «Симфонический фолк» и т.д. Билеты на два последних концерта еще доступны.

Отметим, что в приложение MyAmeria также интегрирована услуга MyPay Америабанка, с помощью которой билеты на мероприятия можно приобрести сейчас и оплатить их частями в течение 1, 3 или 6 месяцев.

В прошлом году, в сотрудничестве с «Динно», в приложение MyAmeria была также интегрирована платформа MyTour, дающая возможностьбронировать туристические пакеты и отели из единого окна.

Об Америабанке

Америабанк является ведущим финансово-технологическим учреждением Армении и играет важную роль в экономике страны. В рамках стратегии цифровой трансформации Банк внедряет и постоянно совершенствует уникальные для рынка продукты, услуги и инновационные платформы, призванные удовлетворить финансовые и нефинансовые потребности клиентов. Будучи динамично развивающейся финтех-средой, Америабанк предлагает комплексные решения для улучшения качества жизни.