Пятница, 16 Мая 2025 17:09

АрмИнфо. Пресс-служба премьер-министра Армении Никола Пашиняна поделилась некоторыми деталями разговора армянского премьера с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях проходящего в Тиране VI саммита Европейского политического сообщества.

<Стороны подчеркнули важность согласования текста мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Они также обсудили текущую ситуацию и подчеркнули важность продолжения процесса, направленного на подписание мирного соглашения>, - говорится в сообщении.