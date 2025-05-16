Пятница, 16 Мая 2025 17:07

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян принял участие в церемонии открытия 6-го саммита Европейского политического сообщества в Тиране. Как сообщает пресс-служба армянского кабмина, участников саммита, включая премьер- министра Пашиняна, приветствовал премьер-министр Албании Эди Рама.

Сначала состоялась торжественная церемония открытия саммита, затем прошла церемония фотографирования участников саммита и первое пленарное заседание.

В рамках саммита Пашинян проведет ряд встреч с зарубежными партнерами.