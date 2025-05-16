Пятница, 16 Мая 2025 16:18

АрмИнфо. Бывший командующий Армией обороны Джалал Арутюнян сегодня в суде отказался от своих адвокатов, обвинив их в непрофессионализме. Потерпевшая сторона, в свою очередь, отмечает тенденцию к затягиванию сроков, поскольку приближается срок исковой давности. Об этом сообщает Пастинфо.

В феврале с.г. суд общей юрисдикции Сюникской области под председательством Гарика Абеляна признал Джалал Арутюняна виновным по части 3 статьи 550 УК РА и приговорил к пяти годам и шести месяцам лишения свободы. Между тем, защита ходатайствовала об оправдании Джалала Арутюняна, прокурор просил признать его виновным и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы, а потерпевшая сторона просила максимальное наказание в виде восьми лет заключения.

Защита подала три апелляционные жалобы, в которых потребовала отменить приговор суда первой инстанции общей юрисдикции в полном объеме и вынести новый судебный акт о признании и объявлении невиновности Джалала Арутюняна либо отменить дело и направить его на новое рассмотрение в суд первой инстанции, а в случае оправдания или невозможности направления дела на новое рассмотрение назначить ему минимальное наказание.

Как заявил изданию представитель потерпевших, адвокат Липарит Симонян, сегодня Джалал Арутюнян явился на судебное заседание без защитников и заявил, что отказывается от адвокатов.

По словам Симонян, Арутюнян отказался от своих адвокатов, усомнившись в их профессионализме, заявив, что <они его обманули, действовали непрофессионально, подложили под голову мягкую подушку>, что подозрительно, поскольку все трое адвокатов Арутюняна являются высокопоставленными юристами и адвокатами. Более того, Арутюнян настаивал на жалобах трех защитников в суде. Если он считает их непрофессиональными, то как он настоял на жалобах?, вопрощает представитель потерпевших.

<Все это дает основания сделать вывод о том, что данный отказ носит формальный характер, целью которого является отсрочка срока и истечение срока исковой давности. Возможно, он также понимает, что обвинительный приговор в отношении него вынесен объективно, обвинение доказано, и его цель - затянуть судебные заседания, чтобы истек срок давности>, - отметил Симонян, добавив, что суд отложил судебное заседание на две недели, чтобы Арутюнян смог найти адвоката и его право на защиту не было нарушено.

Прокурор Давид Навасардян также заметил тенденцию к затягиванию действий Арутюняна. Кроме того, Арутюнян также заявил, что собирается подать ходатайство об отводе прокурора Давида Навасардяна, однако Симонян отмечает, что таких оснований не было в течение всего расследования в первой инстанции, и адвокат не исключает, что ходатайство об отводе прокурора будет подано на следующем судебном заседании, опять же с целью затягивания процесса. Адвокат надеется, что дело будет рассмотрено в разумные сроки.

Следующее судебное заседание назначено на 30 мая.

Напомним, уголовное преследование по одному из эпизодов по делу экс-командующего АО Джалала Арутюняна касательно контрнаступления 7 октября 2020 года еще на этапе предварительного следствия было прекращено. По другому же эпизоду, который касается нападения на дивизион Д-20 воинской части "Цор" 12 октября, было направлено в суд.

Согласно обвинению, он, будучи командующим АО, во время объявленного военного положения, 12 октября 2020 года, проявил халатное отношение к службе. Ему вменяют ненадлежащее исполнение служебных обязанностей из-за недобросовестного и халатного отношения к ним, что по неосторожности повлекло тяжкие последствия.

В частности, согласно материалам уголовного дела, во время нападения противника на дивизион Д-20 командование связывается с заместителем Джалала Арутюняна, начальником артиллерии Геннадием Багдасаряном, докладывает о нападении противника, однако Джалал Арутюнян, согласно материалам дела, сообщает, что приближающиеся - это свои. В отношении Джалала Арутюняна избрана мера пресечения в виде запрета на выезд.