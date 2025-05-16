Пятница, 16 Мая 2025 16:15

АрмИнфо. Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе сообщил о намерении посетить Ереван и Баку.

"Дискуссии о мире между Арменией и Азербайджаном очень важны. В следующем месяце я буду обсуждать этот вопрос с этими двумя странами. Мы вместе должны работать, чтобы принимать наилучшие возможные решения для стабильности в регионе", - сообщил Берсе журналистам в кулуарах саммита Европейского политического сообщества, передают СМИ.