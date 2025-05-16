Пятница, 16 Мая 2025 15:32

АрмИнфо. Ереванская телебашня получит новую систему освещения. Об этом на своей странице в Facebook написал министр высокотехнологической промышленности РА Мхитар Айрапетян.

Согласно его записи, целью программы модернизации Ереванской телебашни является замена декоративной системы освещения телебашни путем внедрения новых световых решений. Новое освещение будет отличаться современными, многофункциональными и высокими эстетическими качествами, что не только подчеркнет архитектурную уникальность столицы, но и значительно повысит ее туристическую привлекательность.