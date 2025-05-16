Пятница, 16 Мая 2025 15:18

АрмИнфо. Премьер Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели краткую беседу на полях 6-го саммита Европейского политического сообщества в Тиране.

Ранее в рамках саммита Пашинян переговорил также с президентом Азербайджана Ильхамом Алиева.