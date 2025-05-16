Пятница, 16 Мая 2025 15:15

АрмИнфо. Невозможно игнорировать процесс, который соответствует требованиям Конституции и обязанностей депутатов Национального Собрания Армении. Об этом 16 мая журналистам заявил общественно-политический деятель Эдгар Казарян, комментируя инициативу по объявлению импичмента премьер-министру РА Николу Пашиняну. По его словам, ситуация действительно очень сложная, поскольку и представители власти и оппозиции говорят о несерьезности процесса. "Интересно, как можно представлять ситуацию несерьезной, если она прописана в Основном законе страны. Считаю, что они просто, понимая серьезность последствий возможных развитий, сами пытаются избежать, придать процессу характер несерьезности, поддерживая в то же время внутреннюю обеспокоенность", - сказал Казарян. Он заметил также, что нельзя утверждать о несерьезности процесса, когда о нем в последние 10 дней говорит вся общественность страны. Казарян подчеркнул, что нет ни одного политического деятеля, в ходе встреч с которым этот вопрос не поднимался бы, тем более, что обе фракции Национального Собрания РА выступили с соответствующими заявлениями. Он отметил, что провел встречи с некоторыми депутатами от оппозиции, но ничего конкретного так и не услышал.

Напомним, что инициаторы гражданского движения "Мы бдим" Эдгар Казарян и Нарек Малян направили письмо с прошением о начале процесса импичмента в отношении Пашиняна депутатам парламента. Для запуска этого процесса им необходимы подписи 36 депутатов, а оппозиции не хватает двух голосов, которые они хотят получить в правящей фракции, что выглядит весьма сомнительно. А чтобы инициатива была успешной нужно обеспечить голоса 54 законодателей из 107. Ранее данную инициативу с оговорками поддержали две оппозиционные фракции в парламенте Армении - "Честь имею" и "Армения". В своем заявлении фракция "Армения", в частности, указала на то, что в текущих реалиях отсутствуют необходимые условия для реализации данного процесса. Между тем, если следовать заявлению фракции "Честь имею", то она готова поддержать процесс, но с условием предварительного обсуждения кандидата на должность главы правительства.