Пятница, 16 Мая 2025 14:11

АрмИнфо. Новая туристическая кампания IDBank — это ещё один летний подарок для любителей путешествий. Начинается очередное незабываемое, яркое и солнечное лето, и мы с радостью делимся всеми этими воспоминаниями с нашими клиентами, добавляя ещё один приятный момент в долгожданную дорожную суету.

В рамках кампании «All Airlines» держатели карт IDBank — Visa Platinum, Travel, Visa Signature, Visa Infinite и Visa Infinite Special Edition — получат 25% в виде idcoin при оплате любых авиабилетов.

Кампания продлится с 15 мая по 31 августа 2025 года. Вы можете участвовать в акции, покупая билеты у любых авиакомпаний, однако билеты, приобретённые через туристические агентства, в акции не участвуют.

Важно помнить, что в течение каждого календарного месяца акции один клиент может получить максимум 25 000 idcoin.

Подробности кампании – по ссылке.