Пятница, 16 Мая 2025 13:54

АрмИнфо. В Армении произошло очередное землетрясение. Об этом сообщила территориальная служба сейсмической защиты МВД РА.

Согласно источнику, землетрясение магнитудой 2,3 произошло 16 мая в 12:08 по местному времени в 8 км к северу-востоку от села Бавра на армяно-грузинской границе. В эпицентре сила подземных толчков составила 3 балла.

Землетрясение силой в 2-3 балла ощущалось в селах Бавра, Сарагюх и Газанчи Ширакской области республики.