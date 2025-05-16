Пятница, 16 Мая 2025 12:39

АрмИнфо. Уже в это воскресенье в Ереване состоится концерт легенды русского рока Вячеслава Бутусова, который исполнит самые любимые и яркие хиты Nautilus Pompilius в актуальном сценическом прочтении.

Как сообщает пресс-служба организаторов мероприятия, концерт состоится 18 мая, в 19:00, на сцене Национального академического театра им. Г. Сундукяна.

На один день поклонники творчества смогут вновь погрузиться в музыкальную историю нескольких поколений в удивительном сценическом оформлении - музыкальный вечер будет сопровождаться высокотехнологичным мультимедийным шоу и эффектной сценографией.

"Nautilus Pompilius - это целая жизнь, со своими сложностями и переменами, романтикой и страстями, но главной её целью всегда было творческое созидание. Десятки записанных хитов, знакомых и любимых сотнями тысяч людей по всему миру, эмоции и воспоминания, которые навсегда остаются в сердцах тех, кто проходит свой путь под музыку Вячеслава Бутусова и тексты Ильи Кормильцева'', - говорится в сообщении организаторов.

Желающие могут приобрести билеты по следующей ссылке: https://butusov.am/ .