Пятница, 16 Мая 2025 12:37

АрмИнфо. Посол России в Армении Сергей Копыркин написал открытое письмо министру обороны Сурену Папикяну на фоне одиозных заявлений бывшего пресс-секретаря армянского оборонного ведомства Арцруна Ованнисяна о Великой Отечественной войне в эфире Общественного телевидения Армения.

В послании, опубликованном пресс-службой посольства, российский дипломат высоко оценил прошедшие 9 мая в Армении юбилейные мероприятия, получившие широкую народную поддержку. По его словам, жители Республики, как старшего, так и молодого поколения, по зову сердца пришли к воинским мемориалам, чтобы почтить память 600 тысяч армян, ушедших защищать Родину, 300 тысяч из которых не вернулись домой.

"На фоне глубокого уважения к празднику Победы в армянском народе широкое возмущение вызвали исторически ложные и кощунственные заявления бывшего официального представителя Министерства обороны Республики Армения А.Ованнисяна с фактическим оправданием агрессии гитлеровской Германии, озвученные им в эту святую дату на главном телеканале страны.

Особенно больно было слышать такие высказывания из уст человека, возглавляющего ныне Командно-штабной институт Военной академии Министерства обороны Республики Армения, который носит имя прославленного полководца Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза, маршала Баграмяна.

Трудно оценить такого рода поступок иначе как попытку осквернить память наших героических предков, которые не допустили реализации гитлеровских планов порабощения и уничтожения народов СССР, а также спасли человечество от "коричневой чумы"", - написал дипломат.

Ранее, бывший официальный представитель МО Армении Арцруна Ованнисяна, который в эфире Общественного телевидения заявил, что победа нацистской Германии в Великой Отечественной войне была бы "более полезной" для республики. По словам Ованнисяна, Сталинградская битва помешала операции "Гертруда", предполагавшей после захвата Кавказа Германией вторжение в Турцию с участием армянских легионов. "Если бы такое произошло, то немцы из Армении и Болгарии вторглись бы и захватили бы Турцию, а эта программа также предполагала создание объединенной исторической Армении", - заявил он. Это вызвало широкий общественный резонанс. Граждан возмутило подобное искажение исторических фактов со стороны армянского офицера. Оппозиция вовсе потребовал возбудить уголовное дело в отношении Ованнисяна.