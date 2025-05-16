Пятница, 16 Мая 2025 11:27

АрмИнфо. В Армении любое лицо, оказавшееся вовлеченным в коррупционные сделки, независимо от его фамилии и имени, политической принадлежности, будет нести соответствующее наказание. Об этом 16 мая на брифинге в Национальном Собрании РА заявил секретарь правящей фракции "Гражданский договор" Артур Ованнисян, комментируя вопрос о причинах отставки мэра Эчмиадзина Дианы Гаспарян.

Накануне вечером мэр Эчмиадзина выступила с заявлением, в котором сообщила о своей отставке. В качестве причины она указала на необходимость посвятить себя семейной жизни. Между тем, в марте текущего года Антикоррупционный комитет РА возбудил производство на основании публикаций армянских СМИ. Речь, в частности, шла о контракте, заключенным мэрией города с компанией свекра Дианы Гаспарян на сумму в 13,6 млн драм за поставку сжиженного газа для городской администрации. Кроме того, муж мэра Арамаис Мирзоян, который является членом правящей в стране партии, стал членом Совета старейшин Эчмиадзина. Но и этого оказалось мало: выяснилось, что мать Дианы Гаспарян начала незаконное строительство в Эчмиадзине.

Отвечая на вопросы журналистов о том, обсуждалась ли эта тема в правлении партии "Гражданский договор", Ованнисян отметил, что не является членом правления и не может ответить на этот вопрос. Он не стал комментировать и заявление самой Дианы Гаспарян, добавив лишь, что все лица, которые оказались вовлеченными в преступные сделки, понесут наказание со всей строгостью закона, особенно, если речь идет о представителях правящей команды.

Отметим, что на своей странице в Facebook Диана Гаспарян сообщила, что из-за плотного графика тратила много времени на работу. "Думаю, пришло время, когда мне придется сделать выбор между тем, чтобы посвятить все свое время моей недавно созданной семье и маленькому ребенку, и выполнением сложных обязанностей лидера общины. Сообщаю, что на данном этапе своей жизни я приняла непростое решение посвятить себя тихой семейной жизни, воспитанию ребенка и расширению семьи. Поэтому в ближайшем будущем я сложу с себя полномочия члена Совета старейшин Вагаршапата, и больше не буду занимать должность лидера общины. Я хотела бы поблагодарить тех, кто доверяет и верит в меня. Вы дали мне силы и желание работать, даже те, кто меня критикует. Вы умножили эту силу и желание в тысячу раз. Каждый этап в жизни имеет начало и конец, и в этот момент я чувствую, что пришло время завершить этот самый важный этап моей жизни и начать новый. Я также хочу поблагодарить свою политическую команду, партию "Гражданский договор" и премьер- министра Никола Пашиняна за то, что они доверились этой неопытной девушке в 2018 году и были рядом с ней все эти семь лет", - говорится в заявлении Дианы Гаспарян. -0-

22 июня 2018 года, что уже кажется далеким, решением премьер-министра Никола Пашиняна я был назначен исполняющим обязанности главы общины Вагаршапат, и с этого дня начался семилетний сумасшедший путь, полный трудностей, испытаний, препятствий, но в то же время ценных достижений, побед и свершений. Я могу охарактеризовать последние семь лет как самый важный период моей жизни, который во многом сформировал меня как личность, гражданина и лидера, период, в течение которого я и приобрел, и потерял многое. Я считаю нескромным говорить о достижениях в качестве общественного лидера, поскольку считаю, что о лидере должны говорить его дела. За эти семь лет наша община преобразилась на глазах, была проделана колоссальная работа, и чтобы убедиться в этом, достаточно просто мысленно перенестись в дореволюционный Эчмиадзин.

О потерях. За последние семь лет моей самой большой потерей стало время, которое я мог бы провести с семьей и родственниками, но Еще в марте Комиссия по предотвращению коррупции возбудила производство на фоне публикаций в СМИ - в них говорилось