Пятница, 16 Мая 2025 11:24

АрмИнфо. Армянский национальный комитет Америки (ANCA) обнародовал документ, раскрывший причины срыва визита председателя Комитета по иностранным делам Палаты представителей, представителя Эда Ройса в Арцах в 2014 году.

"Файлы, опубликованные в соответствии с FOIA (Закон о свободе информации - ред.), показывают, что посольство Азербайджана, его лоббисты Джон Подеста и Госдепартамент сговорились заблокировать запланированный на 2014 год визит в Арцах председателя Комитета по иностранным делам Палаты представителей, представителя Эда Ройса.

В извращенном акте сговора США и Азербайджана они затем празднуют успех Азербайджана в манипулировании лицами, принимающими решения в США, чтобы отменить американскую миссию Конгресса по установлению фактов для продвижения дела регионального мира", - говорится в публикации ANCA в Твиттер (Х).

Свое заявление ANCA подкрепило фотографией указанного документа, где представлена переписка между сотрудниками Госдепа США и в которой отмечается, что благодаря усилиям американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Джеймса Уорлика, законодателю Подесту удалось сорвать визит Ройса в Арцаха. Также отмечается, то они получили огромную благодарность от посольства Азербайджана.