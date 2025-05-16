Пятница, 16 Мая 2025 11:10

АрмИнфо. Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян встретился с председателем Европейского совета Антонио Костой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в рамках проходящего в Тиране 6-го саммита Европейского политического сообщества.

Как сообщает пресс-служба армянского кабмина, в ходе встречи были обсуждены вопросы повестки дня, направленные на углубление отношений Армения-Европейский Союз, а также подчеркнута важность постоянного развития двустороннего сотрудничества, особенно в сферах укрепления демократии, экономической интеграции, модернизации инфраструктур и реформ.

Никол Пашинян высоко оценил последовательную поддержку Евросоюзом реализуемых в Армении реформ и подчеркнул готовность правительства Армении продолжить углубление сотрудничества с ЕС, обеспечив новый и эффективный этап взаимодействия.

Президенты Европейского совета и Европейской комиссии, в свою очередь, подтвердили свою поддержку демократическому прогрессу Армении и приветствовали позитивные шаги, предпринимаемые Арменией в направлении обеспечения регионального мира и стабильности.

Антонио Коста и Урсула фон дер Ляйен приветствовали и посчитали принятие закона о начале процесса вступления Армении в Европейский Союз важным шагом. Они также подчеркнули важность двустороннего ускорения процесса либерализации визового режима.

Представители ЕС приветствовали согласование текста мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув его важность для обеспечения региональной безопасности и стабильности. Они подчеркнули готовность ЕС продолжать поддерживать мирный процесс и содействовать долгосрочной стабильности в регионе.

Был упомянут проект правительства Армении <Перекресток мира>. Антонио Коста и Урсула фон дер Ляйен приветствовали проект и подчеркнули важность разблокирования региональных путей сообщения. Стороны подчеркнули важность продолжения диалога и договорились активно взаимодействовать на дальнейших этапах с учетом всех вопросов, представляющих взаимный интерес.