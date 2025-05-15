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 Четверг, 15 Мая 2025 22:45
Наира Бадалян

Пашинян и Рама обсудили вопросы повестки армяно-албанских отношений

Пашинян и Рама обсудили вопросы повестки армяно-албанских отношений

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян в Тиране встретился с албанским коллегой Эди Рама.

Как сообщает пресс-служба армянского кабмина, премьер-министр Албании Эди Рама приветствовал визит премьер-министра Армении в Тирану и отметил, что, хотя визит происходит в рамках международного саммита, она будет способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами и обозначению перспективных направлений сотрудничества.

Никол Пашинян выразил благодарность за гостеприимство и выразил уверенность, что встреча придаст новый импульс дальнейшему сотрудничеству в представляющих взаимный интерес областях, в том числе укреплению политического диалога.

В ходе встречи лидеры двух стран обсудили вопросы повестки армяно-албанских отношений, коснувшись перспектив сотрудничества в различных сферах.

Состоялся также обмен мнениями по региональным вопросам. В частности, был затронут процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Двусторонне была подчеркнута важность подписания мирного соглашения на благо обеспечения стабильности и прочного мира в регионе.

Напомним, что сегодня Пашинян с рабочим визитом отбыл в Албанию, где примет участие в 6-м саммите Европейского политического сообщества. В Албании запланированы двусторонние встречи с рядом международных партнеров.

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