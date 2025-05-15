Четверг, 15 Мая 2025 18:08

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 16 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11։00-17։00 Дзорап 130, “Детская железная дорога” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), Раздани кирч 9 (Разданское ущелье), ООО “Лада”, частный дом “Ованнисян’; частные дома 20-101 на улице Лео, частные дома 53-99 в кв. ‘Конд” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 49, 51 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 7, 9 на улице Хоренаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улицы Айгестана 4-7, частные дома 38-54 на улице Физкультурникнери, частные дома 48-62 на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Арабкир Еревана:

11։00-17։00 жилые дома 60-64 на пр. Комитаса, жилой дом 28 и частные дома 190-202 на улице Гр. Кочара, жилые дома 1/4-1/6 на 27-ой улице Арабкира;

административный округ Нор Норк Еревана:

10։00-16։00 частично улицы Молдовакан, Тотовенца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

административный округ Норк Мараш Еревана:

10։00-16։00 частные дома 88, 90/2, 228, 238 и жилой дом 125 на улице А. Арменакяна, частные дома 250, 269 в кв. “Норки Айгинер”, частные дома на 1-ом переулке 2-ой улицы Норка, гостиница “Наири”, ООО “Евростан Уют”, “Наири Бизнес Тур”, частные дома 157, 227 на улице Норки Айгинер, оздоровительный центр “Витромед”, ООО “Гуанца Риелти”, “Айги”, “Людвигович”, ОАО “Акваэк” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

административный округ Ачапняк Еревана:

10։00-16։00 жилые дома 17/1, 17/2, 17/3 на улице Абеляна, жилой дом 23 на улице Шинарарнер, улица Левонян; жилые дома 2, 4, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 47 в кв. “Норашен”, жилой дом 5/1 на улице Мазманяна, “Гараж Мастерс Молл” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Малатия-Себастия Еревана:

10։00-16։00 улицы Ахтанака 2, 4;

административный округ Шенгавит Еревана:

10։00-16։00 жилые дома 2, 4, 7, 20а, 20б, 20г на 2-ой улице В. Шенгавита, частные дома на переулке 2-ой улицы В. Шенгавит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на улицах Катовского, Мусаелян, Одессы, Раздан, Додохян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Эребуни Еревана:

10։00-16։00 4-ый переулок С. Давида, частные дома на улице Давида Бека и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 74/1, 74/2 на улице Гаджегорцнери, прилегающие частные дома и абоненты (не являющиеся жильцами),

в Арагацотнской области:

11։00-17։00 села Парпи, Газараван, Базмахбюр;

в Армавирской области:

10։00-12։00 село Лернагог;

в Араратской области:

10։00 -11։30 частично село Азатаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-12։00 частично село Нор Харберд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично квартал “Нор” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис;

10։00 -13։00 село Армаш; частично села Ерасх, Покр Веди и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично села Арарат, Ехегнаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично улицы Андраника, Микояна, частично Ереванское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор;

10։30-13։30 частично улицы Шаумяна, 26 Комисарнери, частично Джермукское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Джермук;

в Котайкской области:

10։00-14։00 жилые дома 1-7 в VII-ом квартале и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

10։30-15։30 частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улицы Ширака, Таргманчац, Арапня, Чаренца, Исаакяна, Пропяна, Абовяна, Комитаса, Гая, Ханджяна, Сафаряна, Саят-Новы, Закаряна, Мовсеса Егвардецу, Ара Гехецика, Шираза, Нар-Доса, Спандаряна. Шаумяна, З. Андраника, улица Раффи; частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 1, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 38, 39, 40, садоводческая компания “Арагил”, город Бюрегаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Алмакар”, “Бел Глас”, “Андраник Арутюнян”, “Айрусгазард”;

11:00-14:00 село Дзорахбюр и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), квартал “Банаван” в Джрвеже;

11։00-17։00 села Нор Гюх, Котайк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:00-15։00 село Балаовит, садоводческая компания “Птгни” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), квартал “Нор”, ООО “Помпакаян-5”, “Н. Бегларян”, “Агатес”, “Хачакап”, “Г. Карапетян”, ‘В. Еиазарян”;

в Гегаркуникской области:

11։00-14։00 села Шоржа, Артаниш и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:30 насленные пункты Мадина, Лернакерт полностью; частично населенный пункт Н. Геташен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

10։00-13։00 села Дитаван, Азатамут, Ачаджур, Кайанаван, Айгеовит, Вазашен, Лусадзор, Лусаовит, Акнахбюр, Хаштарак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:00-16:00 частично улицы Саят-Нова, Мхитаряна, Акобджанян, Мясникяна, Усанохакан, частично квартал ‘Тахта”, частично Тбилисское шоссе в городе Дилижан;

в Лорийской области:

10:00-11:00 квартал “Узбекакан” в городе Спитак;

11:00-13:00 квартал “Швейцаракан” в городе Спитак;

13:00-14:00 частично квартал “Пахстаканнери” в городе Спитак;

14:00-15:00 квартал “Гр. Лусаворича” в городе Спитак;

10:00-13:00 улицы Аветисяна, Ноемберян в городе Степанаван;

14:00-17:00 частично улицы Хоренаци, Андраника, М. Спарапета, Микаеляна, Миллион, М. Горького в городе Степанаван;

10:00-13:30 10, 11, 12, улицы Исаакяна, Демирчяна, Баграмяна, 10-ый, 11-ый, 12-ый кварталы в городе Ташир;

14։30-16։30 улицы Гагарина, Саргсяна, 8-ой квартал в городе Ташир;

в Сюникской области:

09:30-12:00 город Каджаран.

10:30-11:30 жилой дом 2 на улице Воротан, жилые дома 2, 4 на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Сисиан;

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.