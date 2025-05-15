Четверг, 15 Мая 2025 17:50

АрмИнфо. В отношении журналиста Ануш Мирзоян из Сюника возбуждено уголовное дело, о чем сообщила сама Мирзоян в водеообращении.

<Против меня возбуждено публичное уголовное преследование в связи с исполнением мною профессиональных обязанностей.

По моей оценке, это очень нелепая, очень абсурдная ситуация. Думаю, из-за той ситуации, которая сложилась в нашей стране, мы уже ничему не удивляемся. Сегодня состоится судебное заседание, на котором будет решаться вопрос о мере пресечения>, - отметила она.

Деталями уголовного дела она не стала делиться, поскольку ограничена условиями предварительного следствия. Вместе с тем, она выразила надежду на то, что справедливость восторжествует.

Напомним, что недавно журналиста-расследователя из Гюмри Лилит Агекян арестовали на месяц. По данным следствия, поводом для задержания стали нецензурные высказывания, которые Агекян якобы допустила в одной из школ в адрес учеников и учителей. Кроме того, во время оглашения судебного решения она, как утверждается, проявила неуважение к суду - выкрикивала оскорбления и использовала ненормативную лексику. После задержания ее адвокат Заруи Постанджян сообщила, что подзащитную в полиции унизили и подвергли пыткам. По словам Постанджян, в полицейском участке, где содержалась Агекян полицейский Карен Геворгян приказал раздеть её перед камерами видеонаблюдения и провести досмотр. <Во время этих действий состояние здоровья Лилит резко ухудшилось, в результате чего полиция была вынуждена вызвать <Скорую помощь>. После осмотра её перевели в больницу. То есть, полиции было недостаточно того, что Лилит была задержана в ночной рубашке и тапочках, без средств гигиены>, - заявляет адвокат. Кроме того, Карен Геворгян угрожал Агекян, говоря, что не забудет, что она единственная журналистка, писавшая о нём, заявляет Постанджян.

В ответ на заявления Постанджян пресс-секретарь МВД Нарек Саркисян сообщил, что эти сведения не соответствуют действительности. <Указанное лицо было задержано на основании постановления следователя и доставлено в отделение полиции Кумайри, где был проведен личный досмотр в присутствии женщин-полицейских и понятых, без камер видеонаблюдения>, - сообщил он.