Четверг, 15 Мая 2025 17:27

АрмИнфо. Конверс Банк и Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD) подписали два кредитных соглашения на общую сумму $8 млн (7.1 млн евро) для поддержки микро-, малых и средних предприятий (ММСП) и зеленых проектов в Армении. Как отмечается в сообщении Конверс Банка, соглашения подписали управляющий Директор EBRD по финансовым учреждениям Франсис Малиж и генеральный Директор Конверс Банка Андраник Григорян 14 мая в ходе ежегодного собрания EBRD в Лондоне.

Из этой суммы $5 млн (4.4 млн евро) в драмовом эквиваленте будут направлены на финансирование инвестиционных проектов ММСП в Армении через кредитную линию EU4Business-EBRD в рамках поддерживаемой ЕС Программы повышения конкурентоспособности и инклюзивности МСП (SMECI). Оставшиеся $3 млн (2.6 млн евро) нацелены на финансирование зеленых проектов в рамках Фонда финансирования зеленой экономики (GEFF).

Программа SMECI направлена на поддержку армянских ММСП в деле приведения их деятельности в соответствие с передовой практикой в области качества продукции и защиты окружающей среды, а также на содействие внедрению зеленых технологий. В рамках программы для клиентов Конверс Банка предусмотрены гранты в размере до 15% от основной задолженности по кредиту.

Программа также включает специальный компонент, ориентированный на лиц, перемещенных в Армению в период с 2020 по 2023 год. В дополнение к стандартным грантовым стимулам дополнительная поддержка будет доступна предприятиям, принадлежащим беженцам, чтобы помочь им восстановить свою предпринимательскую деятельность, а также предприятиям, которые предлагают возможности трудоустройства перемещенным лицам.

Программа GEFF направлена на поддержку местного бизнеса путем повышения производительности и содействия устойчивому экономическому росту за счет внедрения инновационных энергоэффективных технологий. Заемщики также получат техническую помощь и дополнительные инвестиционные стимулы для реализации своих проектов, поддерживаемых Зеленым климатическим фондом и Климатическими инвестиционными фондами (CIF).

Григорян, высоко оценив давнее и эффективное сотрудничество с EBRD, заметил: "Эти новые соглашения позволят Банку значительно расширить доступ к финансированию для компаний, работающих в различных секторах экономики Армении, способствуя как росту бизнеса, так и общему экономическому развитию".

Говоря о социальном компоненте программы, Григорян особо подчеркнул социальное воздействие программы SMECI: "Участвующие клиенты могут воспользоваться грантовой поддержкой, а также расширенными стимулами для компаний, привлекающих перемещенных лиц".

Франсис Малиж, приветствуя продолжение партнерства с Конверс Банком, заявил: "Партнерство EBRD с Конверс Банком знаменует собой значительный шаг в повышении конкурентоспособности микро-, малых и средних предприятий Армении. При поддержке наших щедрых доноров эта инициатива направлена на продвижение низкоуглеродных практик и устойчивости к изменению климата. Финансирование выделяется на поддержку инвестиций в инновационные зеленые технологии, приводя их в соответствие со стандартами ЕС. EBRD также предоставит поощрительные гранты ММСП, возглавляемым перемещенными лицами. Этот целостный подход способствует не только экономической интеграции, но и долгосрочным выгодам для сообщества".

Ожидается, что программы окажут значительное социальное и экологическое воздействие за счет содействия экономической интеграции перемещенных лиц и поддержки зеленых инвестиций, способствующих сокращению выбросов углерода.

Отметим, что EBRD с начала своей деятельности в Армении в 1992 году по сей день инвестировал свыше 2.5 млрд евро в 224 проекта в финансовом, корпоративном, инфраструктурном и энергетическом секторах страны. Причем, 84% этих инвестиций направлены в частный сектор.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 31.12.2024г, подготовленного ИК АрмИнфо, кредитный портфель Конверс Банка превышает $884 млн, с годовым ростом на 22%. Активы банка возросли за 2024 год на 14%, достигнув $1.5 млрд, из коих 61% - это кредитные вложения. В кредитном портфеле банка около 40% (или свыше $353 млн) приходится на кредитование экономики. В портфеле корпоративных кредитов банка доля ссуд субъектам МСБ превышает 32% или $113 млн, с годовым ростом объема на 24%. 2024 год Конверс Банк завершил с чистой прибылью в $39.4 млн, с годовым ростом на 11%.