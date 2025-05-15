Четверг, 15 Мая 2025 16:52

АрмИнфо. Министерство образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении рассматривает вопрос установления в старших школах, а также в школах, где учится более ста человек, турникетов. Об этом 15 мая на пресс-конференции в Ереване заявила замглавы МОНКС Араксия Сваджян.

Она уточнила, что данное решение рассматривается в рамках усилий Министерства по обеспечению физической и психологической безопасности школьников и нацелено на соответствие стандартам безопасности в образовательных учреждениях. "Несмотря на то, что в школах работают охранники, мы стремимся сделать этот процесс более управляемым, поэтому обсуждается установка турникетов в старших и крупных школах", - отметила замминистра.

Сваджян пояснила, что внедрение турникетов позволит создать более точную электронную базу данных о том, кто заходит и выходит из школы, а также упростит контроль за посещаемостью учеников, особенно в старших классах. "Это может стать эффективным инструментом для контроля их посещаемости. В настоящее время мы изучаем этот вопрос", - заявила замглавы МОНКС.

Касаясь проблемы распространения наркотиков среди школьников, Сваджян заверила, что этот вопрос вызывает серьезную озабоченность у Министерства. В связи с этим она сообщила, что в данный момент проводятся встречи с коллегами из Министерства внутренних дел Армении для нахождения решения возникшей проблемы.

"Сейчас мы пытаемся разработать несколько подходов, особенно для старших классов, которые находятся в зоне риска, чтобы предотвратить подобные случаи", - заверила Сваджян.

При этом замминистра признала, что в связи с ситуацией, произошедшей в селе Мхчян Араратской области, от Министерства не последовало должной реакции, пояснив это тем, что не все школы находятся под управлением МОНКС, что ограничивает возможности ведомства реагировать на такие инциденты. "Тем не менее, в подобных случаях мы работаем с уполномоченными органами для решения этих вопросов", - резюмировала Сваджян.

Ранее адвокат Гоар Мелоян сигнализировала об отсутствии со стороны государства надлежащей реакции на проблему распространения наркотиков в стране, особенно среди несовершеннолетних. В доказательство своих слов он привела пример инцидента, произошедшего в школе села Мхчян Араратской области. Как выяснилось, группа 12-классиников приволокли двух учеников 4-ого класса в школьный туалет, связали и накачали их наркотиками. У детей развилась наркотическая зависимость, и они начали воровать из дома деньги, чтобы покупать наркотики у старшеклассников, ранее подсадивших их на наркотики.