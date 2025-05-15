Четверг, 15 Мая 2025 16:20

АрмИнфо. Комиссия Национального Собрания Армении по внешним связям вынесла отрицательное заключение по представленному оппозиционной фракцией "Честь имею" проекту заявления НС по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

По словам депутата НС от фракции "Честь имею" Тиграна Абрамяна, необходимость принятия заявления обусловлена активным участием армянского народа в ВОВ, 80- летие Победы в которой отмечается в текущем году. Абрамян отметил, что по случаю 80- летия во многих странах проводятся различные мероприятия. В заявлении говорится, что 80 лет назад нацистская Германия была разгромлена, но, к сожалению, проявления фашизма, ксенофобии и нетерпимости не только существуют сегодня, но и активно практикуются и периодически воплощаются в жизнь в разных уголках мира. "Мы убеждены, что цивилизованное человечество должно сказать решительное "нет" любым проявлениям фашизма и нацизма в XXI веке", - подчеркнул докладчик.

Однако инициатива оппозиции не встретила понимания со стороны правящей фракции "Гражданский договор". "Заявление, смысл которого должен был быть объединяющим вокруг исторической правды, на деле становится разделительной линией, оно не объединяет политические силы, общественность вокруг идеи борьбы с фашизмом", - заявила в соответствующем докладе член комиссии Асмик Акопян.

По ее словам, прецедента наличия текста заявления в парламенте новой независимой Армении не было, однако тексты заявлений от имени премьер-министра, президента и спикера НС страны были всегда. Асмик Акопян предложила коллегам проголосовать против, или воздержаться от голосования по заявлению.

Председатель комиссии Саркис Ханданян, в свою очередь, сослался на парламентскую традицию принятия заявлений и отметил, что с этой точки зрения прецедента принятия заявления в подобных случаях не существует. В этом отношении существуют и другие институты. Национальное Собрание Республики Армения за время своего существования приняло 14 заявлений, которые в основном касались неотложных событий: нагорно-карабахского конфликта, агрессии против Армении. При этом, Национальное Собрание никогда не принимало заявления по поводу юбилейных мероприятий.

В своих выступлениях депутаты говорили о некоторых исторических событиях и в этом контексте о целесообразности принятия заявления. Депутаты фракции "Гражданский договор" высказали мнение, что документ может быть текстом заявления Советской Армении, но он не имеет ничего общего с заявлением независимой Армении. Представители оппозиционных фракций "Армения" и "Честь имею" также представили контраргументы и настаивали на необходимости подчеркнуть роль армянского народа в победах.

Следует отметить, что в последнее время поднятая тема активно муссируется в общественной среде. Одним из проявлений этого стало заявление бывшего официального представителя МО РА Арцруна Ованнисяна, который в эфире Общественного телевидения заявил, что победа нацистской Германии в Великой Отечественной войне была бы "более полезной" для республики. По словам Ованнисяна, Сталинградская битва помешала операции "Гертруда", предполагавшей после захвата Кавказа Германией вторжение в Турцию с участием армянских легионов. "Если бы такое произошло, то немцы из Армении и Болгарии вторглись бы и захватили бы Турцию, а эта программа также предполагала создание объединенной исторической Армении", - заявил он.