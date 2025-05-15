Четверг, 15 Мая 2025 15:05

АрмИнфо. Армения установила дипломатические отношения с Соломоновыми Островами. Об этом сообщил постпред Армении при ООН Паруйр Ованнисян.

"Рад подписать Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Арменией и Соломоновыми Островами с Ее Превосходительством Джейн Мугафалу Кабуи Веатарой. Рассчитываем на укрепление взаимопонимания и сотрудничества на двусторонних и многосторонних платформах", - написал Ованнисян в своем микроблоге в Твиттер (Х), подкрепив запись фото с подписания коммюнике.