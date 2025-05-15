Четверг, 15 Мая 2025 14:07

АрмИнфо. Если вы часто путешествуете, то, вероятно, заметили специальный материал об Армении в апрельско-майском номере официального журнала известной европейской авиакомпании Wizz Air. Тысячи путешественников, отправляющихся в разные уголки Европы, получили возможность познакомиться с уникальной культурой, историей, традициями и природой Армении на страницах этого выпуска.

Этот эксклюзивный выпуск WIZZ Magazine приглашает читателей в незабываемое путешествие по Армении, раскрывая ароматы и вкусы армянской кухни, щедрые застолья под открытым небом, древние винодельческие традиции и, конечно же, искреннее и тёплое гостеприимство армянского народа.

Впервые в этом номере представлена и реклама IDBank — «Edit Your Memories», которая знакомит современных путешественников с Travel Card. Эта карта создана для тех, кто ценит комфорт и доступность в путешествиях: кэшбэк, доступ в более чем 1300 бизнес-залов аэропортов по всему миру, Fast Track, страхование и консьерж-сервис делают путешествия ещё приятнее.

Наше участие в этом выпуске — это не просто реклама. Это также возможность с гордостью способствовать узнаваемости Армении и представить её международной аудитории.

Откройте для себя Армению. Наслаждайтесь путешествием.