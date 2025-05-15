Четверг, 15 Мая 2025 13:55

АрмИнфо. Лишь один из 11 задержанных Антикоррупционным комитетом по подозрению во взяточничестве является действующим сотрудником столичного административного округа Шенгавит. Об этом заявил пресс-секретарь мэрии Еревана Айк Костанян.

"В рамках производства, проводимого Антикоррупционным комитетом Армении, по обвинениям в получении и даче взяток были арестованы 11 человек. Однако, только один из арестованных является действующим сотрудником административного района Шенгавит", - написал Костанян на своей странице в Фейсбук.

До этого он заявлял, что информация о задержании сотрудников администрации Шенгавита не соответствует действительности. А уже после сказанного выше, Костанян вновь отредактировал свою публикацию, заверяя, что и во все действующих сотрудников в списке задержанных нет. А тот сотрудник, о котором он говорил в своей вышеизложенной публикации, был уволен с должности еще в апреле текущего года.

Таким образом, только за последний час Костанян трижды опроверг себя по вопросу задержаний в администрации Шенгавита.

Ранее в армянском сегменте социальных сетей появилась информация, что 11 сотрудников административного района Шенгавит были задержаны по подозрению во взяточничестве сотрудниками Антикоррупционного комитета.