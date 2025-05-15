Четверг, 15 Мая 2025 13:21

АрмИнфо. Правительство Армении в лице министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) вносит изменения в законы <О высшем образовании и науке> и смежные законодательные акты> для предоставления в стране <образовательных услуг надлежащего уровня>, что будет обеспечено за счет нового порядка лицензирования и аккредитации ВУЗов. Решение принято 15 мая на заседании кабмина.

По словам главы МОНКС Жанны Андреасян, за прошедшие годы высшее образование отошло от повестки дня обучения, основанного на исследованиях, и превратилось в процесс, основанный в основном на лекциях, часто со значительными недостатками в качестве и конкурентоспособности. С 2005 года фактически не осуществляется переход на третий уровень высшего образования, не заложены законодательные основы подготовки специалистов в соответствии с современными международными требованиями, в результате чего трехуровневая система высшего образования фактически не функционирует, а присуждение ученых степеней не рассматривается как часть высшего образования, а сохраняется двухуровневая система ученых степеней, унаследованная от СССР: аспирантура и докторантура.

С организационной точки зрения научная деятельность организована в основном в научно- исследовательских институтах, без предоставления каких-либо институциональных инструментов взаимодействия с университетской системой. При этом научная деятельность также отделена от экономической сферы, и по сути треугольник университет-наука- экономика нарушен. С годами, а также в условиях несовершенной правовой базы и недостаточных финансовых ресурсов, между организационными формами секторов сложился определенный антагонизм, который в настоящее время существенно препятствует конвергенции и синергии секторов.

Сохраняется извечное разделение систем высшего образования и науки. Сфера науки продолжает оставаться разделенной на сильно разобщенные секторы, с одной стороны, академический и ведомственный, с другой - высшее образование, что препятствует формированию эффективных моделей взаимодействия образования и научно- исследовательской деятельности, реализации научно-образовательных программ, привлечению молодого квалифицированного потенциала в высшие учебные заведения и научный сектор. В настоящее время базовое государственное финансирование получают 44 научно-исследовательских института, из которых 5 являются организациями, подчиненными Министерству образования, науки и технологий, 3 - Министерству экономики и 36 - Национальной академии наук. Более того, система Национальной академии наук действует в рамках собственного отдельного закона, согласно которому научно-консультативные функции объединены с административными и финансовыми функциями, что создает в системе де-юре неконтролируемую и свободную от внешней подотчетности среду, фактически ограничивая конкурентоспособность и участие в организациях. В то же время академическая система организации науки не позволяет наиболее эффективно направлять финансирование. Таким образом, на каждых менее 2 научных сотрудников, задействованных в системе, приходится 1 параллельно задействованный административный или обслуживающий сотрудник.

73% основного финансирования, выделяемого в сферу науки, направляется организациям системы НАН, однако только 32% публикаций в научных журналах, индексируемых в международной системе научной информации Web of Science, публикуются сотрудниками организаций системы НАН.

В то же время, несмотря на то, что государственные инвестиции в сферу науки увеличиваются, в отрасли существует серьезная демографическая проблема, которая проявляется в неудержимом сокращении численности научных кадров в возрастной группе 60 лет и старше, которое, по сути, покрывается численностью молодежи, приходящей в сферу, но которое, по сути, не является сменой поколений, поскольку передача знаний не носит институционального характера.

В Республике Армения 60 организаций имеют лицензии на реализацию программ высшего образования (1 вуз на 50 000 жителей). Анализ, проведенный в университетской системе, показывает, что только 6% академического персонала, задействованного во всей системе, являются исследователями, и только в 15 университетах имеется по крайней мере 1 исследователь, что означает, что в остальных 45 университетах образование осуществляется посредством методов преподавания, а исследования как неотъемлемая часть высшего образования полностью отсутствуют: 51% преподавательского состава вузов не имеют ученой степени, 53% преподавателей являются штатными сотрудниками университетов, а 30% штатных преподавателей, имеющих ученую степень, старше 65 лет. В 17 университетах доля преподавательского состава, работающего неполный рабочий день и на почасовой основе, составляет или превышает 50%, при максимальном показателе 99%.

<Реформы в этой сфере не имеют альтернативы>, - подчеркнула министр.

Законопроектом <О внесении изменений и дополнений в Закон <Об образовании>> предлагается в новой редакции определить аккредитацию институциональной или образовательной программы образовательной организации, квалификации бакалавра, квалификации магистра, клинического ординатора (клинического интерна),

Предлагается установить, что особенности правового положения, создания, деятельности, реорганизации, органов управления, их формирования и полномочий, использования имущества и финансово-хозяйственных отношений высшего учебного заведения определяются Законом <О высшем образовании и науке>,

Законопроектом <О внесении изменений в Закон <О государственных некоммерческих организациях> предлагается установить, что органы управления государственной организации или созданной государством научной организации, реализующих образовательные программы высшего образования, формируются в соответствии с Законом <О высшем образовании и науке>.

Законопроектом <О внесении изменений и дополнений в Закон <О лицензировании>> предлагается заменить слова <высшее профессиональное (бакалавр, магистр)> словами <высшие образовательные уровни (бакалавр, магистр, доктор)>, а слова <О высшем и послевузовском профессиональном образовании> словами <О высшем образовании и науке>, а также заменить таблицу видов деятельности, подлежащих лицензированию, в разделе <9. В разделе <ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА> ряд пунктов изложены в новой редакции.

Законопроектом <О внесении изменений и дополнений в Закон <О государственной пошлине> предлагается заменить слова <за реализацию образовательной программы бакалавриата> словами <за реализацию образовательной программы, соответствующей первой ступени высшего образования (бакалавриат)>, заменить слова <за реализацию образовательной программы магистратуры> словами <за реализацию образовательной программы, соответствующей второй ступени высшего образования (магистратура), а также дополнить двумя новыми подпунктами, определяющими годовые и ставки государственной пошлины за оказание услуг по высшему образованию за реализацию образовательной программы, соответствующей третьей ступени высшего образования (докторантура).

В законопроекте <О внесении изменений в Налоговый кодекс Республики Армения> предлагается слова <О высшем и послевузовском профессиональном образовании> заменить словами <О высшем образовании и науке>, слова <с текущим обучением> заменить словами <с полной нагрузкой>, а слово <в ординатуре> заменить словом <в ординатуре> и т. д.

<Лица, имеющие партийную принадлежность и занимающие госдолжности впредь не будут вовлечены в органы управления укрупненных вузов, и занимать руководящие должности>, - заявила Жанна Андреасян.