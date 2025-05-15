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АрмИнфо. Делегация во главе с председателем Центральной избирательной комиссии Армении Ваагном Овакимяном посетила Тирану с 9 по 12 мая с целью наблюдения за парламентскими выборами в Албании.
Как сообщает пресс-служба ЦИК Армении, визит состоялся по приглашению Избирательного органа Албании для наблюдения за парламентскими выборами, состоявшимися 11 мая.
На этих выборах Центральная избирательная комиссия Албании внедрила пилотную систему электронного голосования и подсчета голосов.
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|Глава МВД Армении и посол Греции коснулись диалога о либерализации визового режима, запущенного с ЕС
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|Адвокат напоминает: Указ о роспуске Арцаха не имеет юридической силы и противоречит Конституции НКР
|Уголовное дело в отношении командиров воинской части и батальонов, связанное с 44- дневной войной, направлено в суд
|Решение проблем призыва на военную службу власти Армении видят в легализации всех существующих рисков - депутат
|Мирзоян и Муцунски обсудили возможности расширения отношений между Арменией и Северной Македонией
|Министр: Армения намерена на высоком уровне провести конференцию COP-17, которая пройдет в Ереване в 2026 году
|Главы оборонных ведомств Армении и Германии обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества
|На ряд регионов Армении обрушились мощные сели - синоптики
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|Свыше 100 музеев Армении присоединятся к общеевропейской инициативе <Ночь музеев>
|Армянские школьники завоевали серебро на Международной Менделеевской олимпиаде по химии
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