Четверг, 15 Мая 2025 13:13

АрмИнфо. Делегация во главе с председателем Центральной избирательной комиссии Армении Ваагном Овакимяном посетила Тирану с 9 по 12 мая с целью наблюдения за парламентскими выборами в Албании.

Как сообщает пресс-служба ЦИК Армении, визит состоялся по приглашению Избирательного органа Албании для наблюдения за парламентскими выборами, состоявшимися 11 мая.

На этих выборах Центральная избирательная комиссия Албании внедрила пилотную систему электронного голосования и подсчета голосов.