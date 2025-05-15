Четверг, 15 Мая 2025 12:29

АрмИнфо. В мэрии Еревана пока не комментируют сообщения об отставке скандального префекта административного района Нор-Норк Тиграна Тер-Маргаряна, который в прямом эфире избил активиста Артура Чахояна, разоблачившего растраты в этом столичном районе.

"Поскольку к нам поступают многочисленные звонки по поводу возможной отставки главы административного района Нор-Норк, сообщаю, что в случае такого развития событий будет дан официальный комментарий", - написал на своей странице в Фейсбук пресс-секретарь мэрии Еревана Айк Костанян.

Ранее, ряд армянских СМИ написали, что оскандалившийся Тер-Маргарян написал заявление об отставке и покинул должность.

Напомним, что 30 апреля в администрации округа Нор-Норк глава столичного района Тер-Маргарян вместе со своими подчиненными избил активиста Чахояна, нанеся ему телесные повреждения. По данному инциденту задержано 6 человек, в том числе и сам Чахоян. Префекта округа Тиграна Тер-Маргаряна в их числе нет. На инцидент отреагировал и Следственный комитет, пресс-секретарь которого Кима Авдалян на своей странице в Facebook сообщила о возбуждении уголовного производства по п.1 и 5 ч.2 ст. 195 уголовного кодекса РА (применение насилия группой лиц). В правящей силе попытались оправдать поведение Тер-Маргаряна, переложив всю ответственность на активиста и назвав действия последнего "провокацией".

Днями ранее активист Артур Чахоян вместе с членом Совета старейшин мэрии Еревана от фракции "Мать Армения" Месропом Манукяном вышли в прямой эфир, находясь на территории одного из ереванских детских садов, на благоустройство которого мэрия направила 300 млн. драмов. Однако работы были выполнены некачественно. После подобного эфира, Тигран Тер-Маргарян позвонил Чахояну и начал ему угрожать.