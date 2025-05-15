Четверг, 15 Мая 2025 12:25

АрмИнфо. Сотрудники правоохранительных органов не реагируют должным образом на проблему распространения в Армении наркотиков среди несовершеннолетних. Об этом сигнализирует адвокат Гоар Мелоян, опубликовавшая фотографию статьи о распространении наркотиков среди несовершеннолетних в селе Мхчян Араратской области. В частности, учеников связали в школьном туалете и напичкали их наркотиками.

Правозащитник в этой связи напомнила, что представители правящей партии "Гражданский договор" получили свои полномочия для борьбы с коррупцией, осознания значимости человека, пропаганды национальных ценностей и ряда других популистских целей. "Следовательно, вы в десятки раз более скованы, чем любая другая политическая сила или деятель и обязаны соблюдать эти ценности", - подчеркнула адвокат.

Однако, как отметила Мелоян, вместо этого правящая партия использует высокую трибуну как площадку для самовыражения и своим шумом заглушает новости о незаконном обороте наркотиков, который уже давно стал угрозой для несовершеннолетних.

"Родители сами пытаются спасти своих детей. Темы наших некогда беззаботных общественных родительских групп и чатов изменились: теперь мы обсуждаем способы защиты детей от наркозависимой среды вместо обсуждения вопросов детского питания", - посетовала адвокат.

Правозащитник в связи с этим заявила, что завышенные зарплаты сотрудников правоохранительных органов, выплачиваемые за счет налогоплательщиков, не должны использоваться только для избиения демонстрантов или применения светошумовых гранат в отношении протестующих и призвала их выполнять свою работу. "Выполняйте свою работу и потребуйте от своих коллег отчета с трибуны Национального собрания Армении о предотвращении оборота наркотиков", - резюмировала Мелоян.

Напомним, что 5 мая в ходе заседания комиссии Национального Собрания Армении по государственно-правовым вопросам обсуждались представленные депутатом от правящей фракции "Гражданский договор" Айком Саркисяном поправки в Уголовном кодексе РА, согласно которым в Армении будет серьезно ужесточены меры уголовной ответственности за наркотрафик. Как отметил в ходе заседания Саркисян, по данным учета наркологической службы, количество лиц, употребляющих наркотики, ежегодно увеличивается (2018 г. -6951, 2019 г. -7209, 2020 г. -7392, 2021 г. -7570, 2022 г. - 7738). Законопроектом предусматривается дополнить статьи, связанные с преступлениями против оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров как преступления с отягчающими обстоятельствами.