Четверг, 15 Мая 2025 12:22

АрмИнфо. 14 мая посол Армении в Грузии Ашот Смбатян встретился с председателем комитета по здравоохранению и социальным вопросам парламента Грузии Зазой Ломинадзе.

Согласно сообщению посольства Армении в Грузии, на встрече обсуждались вопросы, связанные с углублением сотрудничества между Арменией и Грузией в сферах здравоохранения и социального обеспечения.