Четверг, 15 Мая 2025 12:06

АрмИнфо. Америабанк и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали соглашение на сумму 50 миллионов евро в рамках финансируемого рамочного механизма разделения рисков (РМРР) с целью обеспечения более доступного финансирования для армянских компаний. В рамках РМРР, ЕБРР будет софинансировать отдельные кредиты, предоставляемые Америабанком заемщикам, отвечающим установленным требованиям. Эти кредиты будут направлены на покрытие нужд армянских компаний в оборотном капитале, помогут им расширить свою деятельность и повысить устойчивость к изменению климата.

Соглашение подписано в Лондоне Франсисом Малижем, управляющим директором ЕБРР по финансовым учреждениям, и Оганесом Торояном, финансовым директором Америабанка, в рамках Ежегодного собрания и Бизнес-форума ЕБРР 2025.

РМРР – один из основных механизмов финансирования ЕБРР, направленный на поддержку и развитие местных частных компаний. ЕБРР предлагает банкам-партнерам финансируемые и нефинансируемые механизмы участия в разделении рисков в иностранной или местной валюте путем софинансирования и гарантирования кредитов, предоставляемых банком-партнером компаниям, отвечающим установленным требованиям.

ЕБРР – один из крупнейших институциональных инвесторов в Армении, выделивший более 2.5 миллиардов евро в рамках 224 проектов, причем большая часть этих инвестиций направлена ​​на финансирование частного сектора.

Америабанк является крупнейшим кредитором экономики Армении с общим валовым кредитным портфелем в размере 1.3 триллиона драмов РА, включая валовой портфель МСП в 270 миллиардов драмов РА по результатам 2024г.

Об Америабанке

Америабанк является ведущим финансовым учреждением Армении с объемом активов около 1.9 триллиона драмов РА и играет важную роль в экономике страны. Банк придерживается клиентоориентированной политики для обеспечения высокого качества обслуживания и удовлетворенности банковским опытом в современной цифровой среде. Америабанк привержен принципу ответственного ведения бизнеса и содействия в переходе Армении к экологически устойчивому будущему. Для получения дополнительной информации посетите www.ameriabank.am.

Банк контролируется Центральным банком Армении.