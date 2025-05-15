Четверг, 15 Мая 2025 11:21

АрмИнфо. Секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян 16 мая отправится с рабочим визитом в Тегеран.

Как сообщает пресс-служба Совбеза Армении, в столице Исламской Республики Иран Григорян примет участие в форуме "Тегеранский диалог 2025". В ходе визита также запланированы рабочие встречи.