Четверг, 15 Мая 2025 11:18

АрмИнфо. Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов принял министра промышленности и передовых технологий Объединённых Арабских Эмиратов, генерального директора Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Солтана Ахмеда Аль-Джабера, министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейля Аль-Мазруи и государственного министра Министерства иностранных дел ОАЭ Ахмеда Аль-Сайега, прибывших в нашу страну с визитом.

Выразив признательность за возможность встретиться и подчеркнув особое внимание ОАЭ к наращиванию и укреплению дружественных отношений с Туркменистаном, гости, пользуясь возможностью, передали главе государства тёплые приветствия и наилучшие пожелания от Президента ОАЭ Шейха Мохаммеда бин Зайеда Аль Нахайяна и Вице-президента, заместителя Премьер-министра, министра по делам Аппарата Президента Объединённых Арабских Эмиратов Шейха Мансура бин Зайеда Аль Нахайяна.

Радушно поприветствовав представителей дружественной страны на древней и гостеприимной туркменской земле, Президент Сердар Бердымухамедов передал ответные приветствия и пожелания высшему руководству ОАЭ. Выразив уверенность в содействии предстоящих в рамках визита встреч, активизации двустороннего сотрудничества, глава государства пожелал представителям ОАЭ успехов.

Как отмечалось, диалог Туркменистана и Объединённых Арабских Эмиратов всецело опирается на принципы дружбы, обоюдного уважения и равноправия. Межгосударственные отношения носят стратегический характер, где наблюдается положительная динамика в торговле, экономике и культурно-гуманитарной сфере. Политико-дипломатическое взаимодействие между двумя странами также поступательно укрепляется посредством визитов и встреч в верхах.

Говоря о сотрудничестве в топливно-энергетическом секторе, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул огромное значение двустороннего партнёрства. Отметив реализацию целевых проектов совместно с ведущими эмиратскими компаниями, глава государства подтвердил готовность Туркменистана к активизации сотрудничества с компанией ADNOC.

Вместе с тем подчёркивалось, что за последние годы в нашей стране было выполнено несколько проектов с участием финансовых и инвестиционных учреждений ОАЭ.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов вновь подтвердил готовность Туркменистана к последовательному расширению конструктивных отношений с Объединёнными Арабскими Эмиратами и пожелал представителям дружественного государства успехов в ответственной работе.