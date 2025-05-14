Среда, 14 Мая 2025 19:15

АрмИнфо. С призывом к оппозиционным силам Армении к объединению и к конкретным действиям обратился со своей страницы в Facebook бывший депутат Национального Собрания РА Самвел Фарманян.

"Мне стыдно, что 7-8 лет я проработал в этом же здании. Мне стыдно признаться, но и я был депутатом Национального Собрания. Удивляюсь нашей оппозиции. Что еще Никол и его заложники должны сделать в этом зале, чтобы вы поняли, что необходимо быстро объединиться и предпринять реальные действия? Что еще? Пожалуйста, не ссылайтесь на народ. Народ просто мечтает, чтобы сильная рука упразднила этот низкопробный цирк под названием Национальное Собрание", - написал Фарманян.

Напомним, что сегодня в НС произошла словесная перепалка после выступления депутата НС от оппозиционной фракции "Армения", сына второго президента РА Роберта Кочаряна - Левона Кочаряна. Эта перепалка в конечном итоге переросла в прямое противостояние, после чего оппозиция покинула зал заседаний НС.