Среда, 14 Мая 2025 18:56

АрмИнфо.14 мая министр обороны РА Сурен Папикян выступил с речью в рамках министерской встречи ООН по вопросам миротворчества.

Как передает пресс-служба МО РА, приветствуя участников встречи, Сурен Папикян в своем выступлении отметил поддержку Арменией международным миротворческим процессам и представил новые обязательства РА. Он, в частности, указал на предоставление персонала с соответствующей подготовкой для участия в миротворческих миссиях ООН, организацию международных курсов подготовки миротворцев в Армении, а также реализацию мероприятий, способствующих увеличению участия женщин-миротворцев в миссиях ООН.