Среда, 14 Мая 2025 18:56

АрмИнфо. 14 мая состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с находящимся в Астане с официальным визитом председателем Национального Собрания РА Аленом Симоняном.

Как передает пресс-служба казахстанского лидера, приветствуя спикера парламента Армении, Касым- Жомарт Токаев отметил, что его визит имеет важное значение для углубления двустороннего сотрудничества, в том

числе с точки зрения его всесторонней поддержки со стороны законодательных органов. Глава государства подчеркнул, что Армения является для Казахстана надежным партнером в регионе Южного Кавказа.

По словам Касым-Жомарта Токаева, в настоящее время казахско-армянские отношения поступательно развиваются по многим направлениям. Этому способствует регулярный политический диалог, а также расширение торгово- экономических и культурно- гуманитарных связей.

Ален Симонян высказал искреннюю признательность главе казахстанского государства и народу Казахстана за теплый прием. Он подчеркнул

важность выстраивания доверительного политического партнерства и укрепления межпарламентского взаимодействия как одного из ключевых элементов двустороннего диалога. Кроме того, председатель Национального Собрания заявил о заинтересованности Армении в активном расширении сотрудничества с Казахстаном в торгово-экономической сфере. Он подчеркнул необходимость принятия практических мер, направленных на увеличение объема взаимной торговли.

Армянская сторона выразила признательность Казахстану за усилия, направленные на достижение мира между Арменией и Азербайджаном.

Собеседники подтвердили приверженность курсу на всестороннее развитие казахско-армянских отношений во имя благополучия и процветания народов двух стран.