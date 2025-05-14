Среда, 14 Мая 2025 18:21

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Арабкир Еревана:

11։00-17։00 частные дома 36-69 на улице Манушяна, частные дома 58-93 на улице Эмина, частные дома 6-22 на улице Г. Арцруни, жилыедома 9-11 на улице Гр. Кочара, школа N56, жилой дом 34А на улице Гюльбенкяна,

административный округ Нор Норк Еревана:

10։00-16։00 частично улица Тотовенца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

административный округ Норк Мараш Еревана:

10։00-16։00 частные дома 2-18, 1-27 на 1-ом переулке Норка, частные дома 122-152, 151-173 на улице Норка, жилой дом 19/5 в Норки Тах, жилойд ом 19/7 на улице Норк, ООО “Рабо”, “Вагарш ев Вординер Концерн” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 частные дома 154, 202, 202/1, 208, 212/2, 225/5 на улице Норки Айгинер, частные дома 133/1, 202, 202/3, 202/6, 225, 225/5 на улице А. Арменакяна, ООО “Голд Глас’, “Басна”, ясли-детский сад N121 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

административный округ Ачапняк Еревана:

10։00-16։00 жилые дома 4, 6 на улице Арзуманяна, жилые дома 3, 9 на улице Эстонакан, жилые дома 15, 17, 21, 23 наулице Алабяна;

административный округ Малатия-Себастия Еревана:

10։00-16։00 2-ая улица Ахтанака и частично 34-ый участок Ахтанака;

административный округ Шенгавит Еревана:

10։00-16։00 детский сад N133, жилой дом 2 на улице Одесса, частные дома на улицах Патканяна, Одессы, Мадояна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на улице Катовского и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 51, 53 на пр. Аршакуняца, жилые дома 44, 46 на улице С. Зоравара, частные дома на улице С. Зоравара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 2, 4, 6 на улице Е. Тадевосяна, жилой дом 5 на улице Манташяна, жилой дом 39 на пр. Багратуняца, частные дома на 10-ой улице Верин Шенгавит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Эребуни Еревана:

10։00-16։00 жилой дом 70/2 на улице С. Давида, улицы Чернышевского, М. Хоренаци, Белинского и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на улицах Мурацана, Суворова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 частные дома квартала “Арцах”, частные дома на улице Мурацан, улица Эребуни, жилой дом 192 на улице Мурацана, улицы 4, 15 в Нор Ареше; жилые дома 5, 7, 9 на 15-ой улице Нор Ареша и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

10։00-12։00 частично село Айгеван;

10։00-14։00 село Бамбакашат;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 частично села Агарак и Воскеат;

в Араратской области:

10։00-11։30 частично село Азатаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-12։00 частично квартал “Нор” в городе Масис; частично село Мармарашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-13։00 частично села Айгаван, Гиневет, Даштакар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 частично села Азатаван, Арбат, Аргаванд, Геганист, Гетапня, Паракар, Хачпар, Гукасаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13:00-14:00 частично улицы Маркса, С. Акобяна, Исакова, Андраника, Араза, Нарекаци, Араратян, Гая, Голецян, Лусинян, Ханджяна, Атарбекяна, Шаумяна, Мхчяна, Харазяна, Манушяна, Ширванзаде, Сисакян, Папазяна, Огостоси 23, частично трасса Ереван-Ерасх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-16։00 улица Шаумяна, частично Джермукское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Вайк;

10:30-12:30 село Нор Азнваберд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։30-13։30 частично село Гладзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:30-13:30 села Арени, Хачик, Амаху и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

10։30-15։30 частично села Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Уренинери, Р. Сафаряна, Галалян, Еритасардакан, улицы 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 21 села Касах; община Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 2, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) села Зовуни, компания ‘Веолиа Джур”, садоводческая компания “Зовуни”; частично город Нор Ачн и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Лилит ев Сюзи”, “Кристалит энд Ко”, “Аревакн”;

11:00-14:00 частично улица Шаумяна, улица Аветисяна, Ереванское шоссе, кварталы Еритасардакан, Араваин, школа N4, детский сад N7, ООО “Раздани шаржичнери норогман пордзараракан горцаран”, ЧП “Варужан Мкртчян”, “Арташес казарян”, ООО “ХММ майнинг”, ООО “Штрабаг” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан; кварталы ‘Маяк”, “Банаван” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Джрвеже;

11։00-17։00 села Зовк, Гегашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00-14։00 ООО “А. Осипян”, “Апачи Груп” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:00-15:00 садоводческая компания “Птгни” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), квартал ‘Нор”, “Помпакаян-5”, ООО “Н. Бегларян”, “Агатес”, “Хачакап”, “Г. Карапетян”, “В. Егиазарян” в селе Балаовит;

в Гегаркуникской области:

09։30-11։00 улицы 2, 3, 4, 5, 6, 1-ая улица Третук;

10։00-16։00 частично город Чамбарак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:30 квартал “Уренгой”, компании “Сасун Микаелян”, “Г. Тадевосян”, “Тигран ев Ваге”, общественный пляж, ЧП “Д. Мкртчян”, “Г. Меликян”, “В. Снхчян”, ООО “Легнитис’, “Норалусин”, “Сев Г Нерсисяннер”, “Гога Дент”, “Ерек АРуйцнер”, коммунальное хозяйство, компания “Аэронавигация”, Парусная база, старая больница, ГНКО “Конди арандзнатнери тнтесутюн”, ЗАО “Севани ЧШШ”, компания “Аревик Бридж”, комбинат “Дзук”, завод “Дзук”, завод “АЭМ”, Сахарный завод, зона отдыха “Лаванда Сити”, газозаправочная станция “Етер”, ЭОЭ “Севан” , компания “Бужгуйк”, школа водных видов спорта и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

11:00-16:30 насленные пункты Мадина, Лернакерт полностью; частично населенный пункт Н. Геташен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13:00-14:00 населенные пункты Еранос, Вардадзор, Дзорагюх, Цаккар, Цовасар, Личк, Неркин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14:00-15:00 населенные пункты Золакар, Астхадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

11։00-13։00 улица Мясникяна полностью; улицы М. Горького, Орджоникидзе, Саят-Нова, частично Тбилисское шоссе в городе Дилижан;

12։00-16։00 частично Тбилисское шоссе и частично улица Парз Лич в городе Дилижан; село Техут;

в Лорийской области:

10:00-13:00 частично улицы Баграмяна, Нар-Доса, Дуряна, Пушкина в городе Степанаван;

14:00-17:00 частично улицы Баграмяна, Горцараннери в городе Степанаван;

10:00-11:45 улицы Шаумяна, Ханджяна, Камо и кварталы 5-6 в городе Ташир;

12։20-14։30 улицы Лчапня, Ереванян, 14-ый квартал в городе Ташир;

15։00-16։30 улицы Шаумяна, Ханджяна, Камо в городе Ташир;

11:00-16:00 села Пушкино и Гаргар;

11:00-17:00 села Мецаван и Михайловка;

в Сюникской области:

09:30-12:00 село Дзагедзор;

10:30-11:30 жилые дома 2, 4 на улице Физкультурникнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Сисиан;

11:45-12:45 улица Физкультурникнери 6 в городе Сисиан;

13:30-14:30 улицы Ханджяна, Еритасардакан, Айгестан, В. Хоренца, Гетапня в городе Сисиан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.