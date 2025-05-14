Среда, 14 Мая 2025 18:12

АрмИнфо. 15 мая в Ереване будет проведено внеочередное заседание Национального Собрания РА. Об этом сообщила пресс- служба парламента.

Согласно источнику, заседание созывается по инициативе депутатов НС. Планируется обсудить всего один вопрос - внесение изменений в закон

"О военно- промышленном комплексе". Как ожидается, документ будет рассмотрен сразу в двух чтениях.