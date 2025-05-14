Среда, 14 Мая 2025 18:10

АрмИнфо.Омбудсмен Армении Анаит Манасян поддержала идею создания Комиссии по этике в связи неподобающим поведением парламентариев и постоянных потасовок между депутатами в ходе заданий законодательного органа страны.

Так, 14 мая в беседе с журналистами, на просьбу дать оценку сегодняшней потасовке между депутатами от правящей фракции и оппозиционерами, омбудсмен Армении отметила, что подобные инциденты являются позором для всей страны, поскольку они негативно сказываются на её репутации.

"На фоне того, что имело место в парламенте Армении, создание Комиссии по этике, станет важным шагом, который предоставит возможность решить большинство подобных проблем. Я убеждена, что этот орган сможет решить большинство существующих проблем ", - добавила Манасян.

Правозащитник указала на ценность создания подобного органа с точки зрения наличия у него компетентности в проведении расследований по подобным вопросам. "Сейчас ни я, ни любой другой орган не можем осуществить расследование или дать окончательной оценки по нарушениям этических норм, если речь не идет о преступлении, поскольку мы не обладаем необходимыми полномочиями", - пояснила правозащитник.

Вместе с тем она назвала прискорбным сам факт произошедшего. "Для меня прискорбно, что мы можем сталкиваться с такими ситуациями в парламенте страны. Мы должны сделать все возможное, чтобы избегать подобных инцидентов. Важно понимать, что главная проблема заключается не в том, кто стал мишенью, а в том, что такие ситуации вообще не должны иметь места", - заявила Манасян.

Омбудсмен при этом обратила внимание, что её критика касается общего поведения в Национальном собрании Армении. По её словам, как правящее большинство, так и оппозиция, являясь носителями определенных обязательств, должны предотвратить возникновение подобных ситуаций.

При этом ЗПЧ не стала давать оценку высказываниям премьер-министра Армении Никола Пашиняна, назвавшего оппозиционных депутатов

"амбалами", отметив, что не является компетентным органом для оценки подобных высказываний. "То, что происходит в парламенте Армении, для меня как для защитника прав человека является недопустимой ситуацией. Однако для решения таких вопросов в стране существует компетентные органы, которые занимаются этическими аспектами деятельности должностных лиц. Именно они обладают полномочиями для ответа на подобные вопросы", - отметила Манасян.

Напомним, что сегодня в парламенте Армении произошла очередная потасовка. Поводом стало выступление оппозиционного депутата от фракции "Армения ", сына второго президента Роберта Кочаряна - Левона. На его выступление решил ответь вице-спикер парламента Акоп Аршакян, который с трибуны парламента начал угрожать Кочаряна вплоть до "вышвырнуть его из зала заседаний". Между представителями правящей силы и оппозиционерами началась словесная перепалка, которая переросла в потасовку