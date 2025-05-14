Среда, 14 Мая 2025 18:03

АрмИнфо. Горисский театр им. Вагарша Вагаршяна принял участие в международном театральном фествиале <Навруз>, который прошел в Душанбе (Таджикистан).

На сцене Государственного академического драматического театра имени А. Лахутина Горисский армянские актеры представили спектакль <Мирхав> (автор Аксель Бакунц). Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта, Горисский театр в рамках фестиваля удостоился диплома за вклад в искусство, высокий уровень профессионализма актеров и режиссера, а также за актуальность темы выбранного спектакля.

В фестивале приняли участие театральные коллективы также из России, Казахстана, Узбекистана, Ирана, Таджикистана:

Отметим, что открытие фестиваля состоялось в Государственном академическом театре оперы и балета им. Садриддина Айни при участии министра культуры Республики Таджикистан, высокопоставленных чиновников, театральных делегаций и культурных деятелей из ряда стран.

Напомним, что последний раз фестиваль проходил 14 лет назад.